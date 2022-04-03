سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قرابة 4 مليارات دولار مبيعات البنك المركزي العراقي خلال شهر

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-03T05:27:30+0000
قرابة 4 مليارات دولار مبيعات البنك المركزي العراقي خلال شهر

شفق نيوز/ تجاوزت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للدولار خلال شهر آذار/مارس الماضي أكثر من 3 مليارات دولار .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال شهر اذار الماضي في الايام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 3 مليارات، و803 مليونا، و565 الف دولار، وبمعدل 181 مليوناً، و 122 الفاً، و231 دولاراً يوميا، مرتفعة عن شهر شباط الماضي الذي بلغ معدل المبيعات فيه 3 مليارات، 659 مليونا، و 685 الف دولار".

واضاف مراسلنا ان الارتفاع في مبيعات البنك الكلية جاء نتيجة تجاوز مبيعاته من الدولار الى اكثر من 200 مليون دولار يوميا وابتداء من يوم 22 آذار.

واشار مراسلنا الى ان معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 دينارا لكل دولار.

related

تراجع مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 5%

Date: 2022-01-23 11:47:03
تراجع مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 5%

ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-09-05 10:18:08
ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

البنك المركزي العراقي يواصل انخفاض مبيعاته من الدولار

Date: 2021-05-04 10:27:07
البنك المركزي العراقي يواصل انخفاض مبيعاته من الدولار

قفزة في مبيعات البنك المركزي العراقي لتتخطى حاجز 200 مليون دولار

Date: 2021-11-17 10:51:37
قفزة في مبيعات البنك المركزي العراقي لتتخطى حاجز 200 مليون دولار

انخفاض في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار الأمريكي

Date: 2021-09-15 10:30:08
انخفاض في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار الأمريكي

تراجع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-02-18 08:20:25
تراجع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

انخفاض مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي لتصل إلى 196 مليون دولار

Date: 2021-04-18 10:04:43
انخفاض مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي لتصل إلى 196 مليون دولار

انخفاض في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-09-19 08:42:32
انخفاض في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار