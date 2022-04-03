قرابة 4 مليارات دولار مبيعات البنك المركزي العراقي خلال شهر

شفق نيوز/ تجاوزت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للدولار خلال شهر آذار/مارس الماضي أكثر من 3 مليارات دولار .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال شهر اذار الماضي في الايام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 3 مليارات، و803 مليونا، و565 الف دولار، وبمعدل 181 مليوناً، و 122 الفاً، و231 دولاراً يوميا، مرتفعة عن شهر شباط الماضي الذي بلغ معدل المبيعات فيه 3 مليارات، 659 مليونا، و 685 الف دولار".

واضاف مراسلنا ان الارتفاع في مبيعات البنك الكلية جاء نتيجة تجاوز مبيعاته من الدولار الى اكثر من 200 مليون دولار يوميا وابتداء من يوم 22 آذار.

واشار مراسلنا الى ان معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 دينارا لكل دولار.