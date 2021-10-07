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قرابة 3000 مقمق انتاج العراق اليومي من الغاز المصاحب في شهر

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-07T07:10:01+0000
قرابة 3000 مقمق انتاج العراق اليومي من الغاز المصاحب في شهر

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، أن إنتاج الغاز المصاحب خلال شهر آب الماضي بلغ 2735 مقمق باليوم .

وقالت الوزارة في احصائية لها نشرت على موقعها الرسمي واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "إنتاج الغاز المصاحب من قبل الشركات النفطية في عموم العراق لشهر آب الماضي بلغ 2735 مقمق باليوم"، مبينة أن "المحروق بلغ 1398 مقمق باليوم".

وأضافت أن "انتاج شركة نفط الشمال والوسط من الغاز المصاحب بلغ 342 مقمق باليوم والمحروق منه بلغ 112 مقمق باليوم، في حين بلغ إنتاج الغاز المصاحب من نفط البصرة وذي قار وميسان 2393 مقمق باليوم والمحروق 1286 مقمق باليوم".

واشارت الوزارة الى ان "انتاج العراق من الغاز الجاف بلغ 1262 مقمق يومياً، فيما بلغ إنتاج الغاز السائل 5401 طن يومياً".

وتفيد التقديرات الأولية لوزارة النفط بأن العراق يمتلك احتياطياً يقدر بنحو 124 تريليون قدم مكعب من الغاز، حيث أن نحو 70% من الغاز العراقي هو غاز مصاحب لاستخراج النفط لمعالجته، ويحل العراق في المرتبة الـ11 بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي والرابع عربيا.

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