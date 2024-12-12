قرابة 300 مليون دولار المبيعات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي‎

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي ، يوم الخميس، بنسبة 96 ‎%‎ لتصل إلى أكثر من 278 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 289 مليوناً و 347 ألفاً و 343 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 278 مليونا و 297 الفا و343 دولاراً، مرتفعة بنسبة 96% عن المبيعات النقدية البالغة 11 مليوناً و 50 الف دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفا واحدا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 14 مصرفاً.