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قرابة 300 ألف برميل يوميا .. صادرات العراق النفطية ترتفع لأمريكا

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-29T05:42:37+0000
قرابة 300 ألف برميل يوميا .. صادرات العراق النفطية ترتفع لأمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية ارتفعت خلال الاسبوع الماضي لتصل الى معدل 282 الف برميل يوميا.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 5.886 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 5 آلاف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.881 ملايين برميل يوميا".

واضافت ان "الصادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 282 ألف برميل يوميا الاسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 40 الف برميل عن الاسبوع الذي سبقه والبالغ متوسط 242 الف برميل يوميا".

واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.498 ملايين برميل يوميا، تلتها المكسيك بمعدل 872 الف برميل يوميا، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية معدل 588 الف برميل يوميا، ومن ثم الاكوادور بمعدل 250 الف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فان "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من كولومبيا بلغت معدل 218 الف برميل يوميا، ومن البرازيل بمعدل 139 الف برميل يوميا، فيما لم يتم استيراد اي كمية من ترينداد توباغو او روسيا".

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