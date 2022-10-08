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قرابة 300 ألف برميل يومياً .. ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال أسبوع

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-08T09:31:55+0000
قرابة 300 ألف برميل يومياً .. ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، عن ارتفاع صادرات العراق النفطية الى امريكا الى 275 الف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 5.220 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 390 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.610 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 275 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغت فيه الصادرات النفطية لأمريكا معدل 202 الف برميل يوميا.

كما أشارت الإدارة إلى أن "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا و بمعدل بلغ 3.298 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمعدل 539 الف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 398 الف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 360 الف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغت بمعدل 203 آلاف برميل يومياً، ومن البرازيل بمعدل 104 آلاف برميل يوميا و من ليبيا بمعدل 43 ألف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية من روسيا او نيجيريا.

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