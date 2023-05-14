قرابة 250 ألف برميل يومياً .. ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت لتصل معدل 247 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي .

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 4.863 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 243 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.106 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 247 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 99 الف برميل كمعدل يومي عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيه بمعدل 148 الف برميل يوميا".

وأشارت إلى أن "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.269 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 393 الف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 381 الف برميل يومياً، ومن ثم الاكوادور بمعدل 145 الف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بلغ معدل 143 الف برميل يوميا، ومن البرازيل بمعدل 139 الف برميل يوميا، ومن ليبيا بمعدل 99 الف برميل يوميا، ومن كولومبيا بمعدل 47 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية من روسيا".