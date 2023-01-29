قرابة 200 ألف برميل يوميا معدل صادرات العراق لأمريكا خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت نحو 200 الف برميل يوميا كمعدل خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 5.078 ملايين برميل يوميا منخفضا بمقدار 599 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.677 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 195 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا بمعدل 201 الف برميل يوميا.

كما أشارت إلى أن "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.419 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمعدل 511 الف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 433 الف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 244 الف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بلغ معدل 114 الف برميل يوميا، ومن البرازيل بمعدل 93 الف برميل يوميا، ومن الاكوادور معدل 69 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية روسيا او ليبيا".