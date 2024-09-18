قرابة 20 مليون دولار استيرادات العراق من الجبن واللبن البحريني

شفق نيوز/ بلغت استيرادات العراق من الجبن واللبن الرائب من البحرين أكثر من 19 مليون دولار خلال العام الماضي 2023 حسب موقع trademap الذي يوفر خريطة التجارة للدول للصادرات والواردات.

وذكر الموقع في احصائية على موقعه واطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "العراق استورد الجبن واللبن الرائب من البحرين خلال العام الماضي بكمية بلغت 3 الف و 372 طن بقيمة اجمالية بلغت 19 مليونا و 439 دولارا ".

واضاف ان "حصة العراق من واردات الجبن واللبن الرائب البحريني بلغت 11%"، مبينة أن "النمو السنوي لواردات الجبن واللبن الرائب من البحرين ازداد ما بين عامي 2019 و 2023 بنسبة 29%".