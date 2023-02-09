قرابة 100 مليون دولار قيمة الصادرات الدوائية الأردنية إلى العراق

شفق نيوز/ أعلن ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن فادي الأطرش، يوم الخميس، أن الأردن يغطي 10 بالمئة من حجم السوق العراقية فيما يخص الأدوية البشرية.

وقال الأطرش في تصريح صحفي نقلتها وسائل إعلام بلاده اليوم على هامش مشاركته بوفد القطاع الخاص الذي يزور العراق حاليا، إن المنتجات الدوائية والمستحضرات الصيدلانية تعتبر من أبرز الصادرات الأردنية للسوق العراقية، مضيفا أنها بلغت ما يقارب 100 مليون دولار خلال العام الماضي 2022.

ووفقا للمتحدث فإنه تتنوع الأشكال الصيدلانية المصدرة للسوق العراقية بين حبوب و كبسولات وشرابات ومراهم ، قطرات وبخاخات وحقن وريدية وغيرها الكثير من الأصناف التي تلبي احتياجات العراق من الأدوية.

كما اشار الأطرش إلى أن الأدوية الأردنية تتمتع بسمعة عالية جدا وتنافسية كبيرة في السوق العراقية واثبتت فعاليتها و آمانها وحازت على ثقة القطاع الطبي والمواطن العراقي.

وأردف بالقول إن العراق من اوائل دول المنطقة التي فتحت اسواقها الدواء الأردني وتشارك معظم الشركات الأردنية الدوائية بالعطاءات الحكومية بالإضافة الى تواجدها بالقطاع الخاص من خلال مكاتب ومختبرات علمية.

ونوه المتحدث إلى وجود تعاون مستمر ومشترك ما بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة العراقية تشمل تنظيم ورش العمل والتدريب وعقد دورات علمية مشتركة.

وعبر الاطرش عن أمله باستمرار التعاون التجاري بين الأردن والعراق وتسريع تسجيل الدواء الأردني بالسوق العراقية وتسهيل عملية انسياب الشحن البري و الجوي بين البلدين.