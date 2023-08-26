قرابة مليار دولار مبيعات المركزي العراقي خلال الأسبوع الماضي

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي، الإجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي نحو مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي، ولمدة خمسة ايام التي فتح بها المزاد 980 مليوناً، و899 الفا و 248 دولارا، بمعدل يومي بلغ 196 مليونا و179 الفا و 849 دولارا مرتفعا بنسبة 0.22% عما سجله الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 195 مليونا و739 الفا و 862 دولارا.

وكانت أعلى مبيعات للدولار ليوم الخميس حيث بلغت المبيعات فيه 198 مليونا و 800 الف و 354 دولارا، فيما و كانت أقل المبيعات ليوم الاثنين حيث بلغت المبيعات فيه 190 مليونا و408 آلاف و102 دولار.

كما بلغت مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي 805 ملايين، و777 الفا و248 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 78% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 175 مليونا و122 ألف دولاا.

وأوضح مراسلنا، أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.