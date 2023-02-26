قرابة مليارين ونصف المليار دولار صادرات السلع والبضائع للعراق من 3 منافذ حدودية إيرانية

شفق نيوز/ أعلن مدير جمارك محافظة كرمانشاه الإيرانية علي أصغر عباس زاده، يوم الأحد، أن قيمة صادرات السلع والبضائع الإيرانية إلى العراق من ثلاثة منافذ حدودية بلغت قرابة مليارين ونصف المليار دولار خلال الأشهر الـ11 من السنة الإيرانية التي بدأت من تاريخ (21/ من شهر آذار/مارس 2022)، والذي تنتهي في نفس التاريخ والشهر من العام الحالي.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية عن عباس زاده قوله، إن قيمة صادرات السلع والبضائع من المنافذ الرسمية للمحافظة (برويزخان، و خسروي، وسومار) إلى العراق بلغت حوالي مليارين و469 مليون دولار.

وأضاف أن وزن تلك السلع والبضائع وصل إلى قرابة 6 ملايين طن، مبينا أن الصادرات تتألف من حديد الصلب والبلاط والسيراميك ومواد البناء والخضر والفواكه والألبان والمواد البلاستيكية.

كما أشار المسؤول الجمركي الإيراني، إلى تراجع القيمة المالية للسلع والبضائع المصدرة من منفذ برويزخان إلى العراق إلى 12 بالمئة بينما تراجع حجم الصادرات إلى 67 بالمئة بالمقارنة مع العام الماضي.