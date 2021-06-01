قرابة ستة مليارات دولار إيرادات العراق النفطية في آيار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط، يوم الثلاثاء، أن إيرادات تصدير الخام العراقي خلال شهر آيار الماضي قاربت ستة مليارات دولار.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر آيار الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، بلغت 89 مليونا و881 الفا و268 برميلا، بإيرادات بلغت خمسة مليارات و882 مليونا و356 الف دولار.

وبينت ان مجموع الكميات المصدرة من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 86 مليونا و820 الفا و355 برميلا، ومن حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت ثلاثة ملايين و60 الفا و913 برميلا.

واوضحت الوزارة ان معدل الكميات اليومية بلغ مليونين و899 الف برميل في اليوم، بمعدل سعر البرميل الواحد بلغ 65.459 دولارا.