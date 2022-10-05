قرابة ربع مليار دولار مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد اليوم

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي من الدولار اليوم الأربعاء، أكثر من 225 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 226 مليونا و 800 الف دولار أمريكي غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان نسبة 77% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 184 مليونا و 700 الفا دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 42 مليونا و100 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 31 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و13 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 130 شركة توسط.