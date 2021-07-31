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قرابة أربعة ملايين برميل صادرات العراق النفطية لكوريا الجنوبية في شهر

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-31T06:05:11+0000
قرابة أربعة ملايين برميل صادرات العراق النفطية لكوريا الجنوبية في شهر

شفق نيوز/ أظهرت بيانات كورية جنوبية، يوم السبت، بأن العراق احتل المرتبة السابعة من بين البلدان المصدرة للنفط إلى سيول خلال شهر حزيران الماضي إذ بلغ مجموع الصادرات النفطية العراقية إلى ذلك البلد 3.872 ملايين برميل.

ووفقا للبيانات التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز فان "واردات خامس أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، بلغت 80.165 مليون برميل ، أو 2.67 مليون برميل في اليوم، بزيادة 7.4٪ مقارنة بالعام الماضي".

وأظهرت البيانات ان "واردات كوريا الجنوبية من الخام من المملكة العربية السعودية، أكبر مورد لها ، بلغت 22.911 مليون برميل في حزيران، فيما جاءت الولايات المتحدة ثانيا وبصادرات بلغت 11.377 مليون برميل، فيما جاءت الكويت ثالثا بصادرات بلغت 7.783 ملايين برميل، واحتلت الإمارات المرتبة الرابعة بصادرات بلغت 4.495 ملايين برميل".

وأشار إلى أن "قطر احتلت المرتبة الخامسة في صادرات النفطية لكوريا الجنوبية وبمقدار 4.475 ملايين برميل تليها البرازيل سادسا وبمقدار 3.886 ملايين برميل ومن ثم جاء العراق سابعا وبمقدار 3.872 ملايين برميلن وجاءت روسيا ثامنا وبمقدار 3.195 ملايين برميل".

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