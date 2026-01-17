قرابة الدولار عن كل برميل.. خاما البصرة يغلقان على مكاسب أسبوعية

شفق نيوز- البصرة

أغلق خاما البصرة الثقيل والمتوسط، على مكاسب في أسعارهما خلال أسبوع.

وسجل خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة، انخفاضاً بلغ 95 سنتا ليصل الى 58.88 دولاراً، إلا انه سجل مكاسب أسبوعية بلغت 98 سنتا او ما يعادل 1.69%.

كما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض أيضا بلغ 80 سنتا ليصل الى 60.45 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 88 سنتا أو ما يعادل 1.46%.

واغلقت أسعار النفط عالميا على ارتفاع، حيث قيّم المشاركون في السوق المخاوف بشأن مخاطر الإمدادات، على الرغم من تراجع احتمالات توجيه ضربة أميركية لإيران.

ويتجه برنت نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.‌7 %، ⁠وخام غرب تكساس الوسيط ‌نحو مكاسب 1.2 %.

وسجل برنت ارتفاعاً طفيفاً بأكثر من دولار واحد عند أعلى مستوى له خلال اليوم، في ظل استمرار المستثمرين في تقييم ⁠احتمال انقطاع ​الإمدادات في حال تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.