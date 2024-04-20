قبيل زيارة أردوغان.. تركيا ترجح رفع صادراتها للعراق إلى 20 مليار دولار

شفق نيوز/ رجحت وزارة التجارة التركية، يوم السبت، أن يشهد حجم الصادرات التركية إلى العراق ارتفاعاً يصل إلى 15 مليار على المدى القريب و20 مليار دولار في عام 2030، فيما لفتت إلى أن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان، المقررة بعد غد الاثنين، إلى العراق، ستشهد التوقيع على اتفاقيات تجارية بين البلدين.

ومن المقرر أن يزور أردوغان، بغداد وأربيل، بعد غد الاثنين، في أول زيارة خارجية، بعد الانتخابات المحلية، التي جرت في 31 مارس/ آذار الماضي، لتوقيع اتفاقيات تجارية وبحث سبل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، ومشروع طريق التنمية الاستراتيجي.

وقال وزير التجارة التركي، عمر بولات، في مقابلة مع وكالة الأناضول، بشأن هذه الزيارة، إن "العراق كان دائما من أهم الدول بالنسبة لتركيا على صعيد العلاقات التجارية والاقتصادية"، لافتاً إلى أن "حصة العراق من الصادرات التركية خلال السنوات الـ10 الماضية، بلغت أكثر من 5 بالمئة من إجمالي صادرات البلاد".

وأوضح بولات، أن "الصادرات التركية إلى العراق شملت معظم القطاعات، وأن حجم التجارة بين البلدين بلغ 24.2 مليار دولار في 2022، و19.9 مليار دولار العام الماضي".

وتابع: "انخفضت صادراتنا إلى العراق بنسبة 7.2 بالمئة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 12.8 مليار دولار، وفي الفترة نفسها انخفضت وارداتنا من العراق بنسبة 31.1 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 7.2 مليار دولار خلال الفترة المشار إليها، وبلغ فائض التجارة الخارجية لدينا 5.6 مليار دولار العام الماضي".

وأكد بولات، أن "الصادرات ارتفعت بنسبة 24.5 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 3.4 مليارات دولار، فيما انخفضت الواردات بنسبة 46.2 بالمئة، لتصل إلى 835 مليون دولار".

واختتم وزير التجارة التركي، حديثه بالإشارة إلى أن "حجم الصادرات التركية إلى العراق مرشح للوصول إلى 15 مليار دولار على المدى القريب، و20 مليار دولار في عام 2030، مع استكمال مشروع طريق التنمية".