قبيل اجتماع أوبك+.. ‎العراق يتوقع زيادة إنتاج النفط لشهر تشرين

‎شفق نيوز– بغداد

أفاد مصدر عراقي مطلع، يوم الأحد، بأن مجموعة "أوبك+" تتجه نحو الموافقة على رفع إنتاج النفط بدءا من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالفترات السابقة، وسط إشارات على تراجع الطلب العالمي.

ونقلت وكالة رويترز، عن المصدر قوله إن الرفع المرتقب يتراوح بين 130,000 إلى 140,000 برميل يوميا، فيما تشير تقديرات أخرى إلى إمكانية أن تصل الزيادة إلى 200,000 – 350,000 برميل يوميا.

وبحسب خبر نشرته رويترز، وترجمته وكالة شفق نيوز، فإن ‎المناقشات المرتقبة عصر اليوم، تشير إلى أن الزيادة القادمة تهدف إلى تقليص تدريجي للطبقة الثانية من تخفيضات الإنتاج التي تبلغ 1.65 مليون برميل يوميا، والمتوقع استمرارها حتى نهاية 2026.

‎وبدأت "أوبك+" منذ أبريل/نيسان الماضي بإنهاء خفض الإنتاج تدريجيا، حيث زاد إنتاجها بحوالي 2.5 مليون برميل يوميا – ما يعادل نحو 2.4% من الطلب العالمي – استجابةً لضغوط أميركية لخفض الأسعار.

و‎على الرغم من الزيادات، ظلت الأسعار مرتفعة، قرب 66 دولارا للبرميل، مدعومة بالعقوبات الغربية على روسيا وإيران.