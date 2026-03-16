قبل إغلاق هرمز.. العراق رابع أكبر موردي النفط إلى الصين

جاء العراق ضمن أكبر الدول المصدّرة للنفط إلى الصين قبل اغلاق مضيق هرمز ، حيث احتل المرتبة الرابعة بحسب بيانات موقع Visual Capitalist، ما يعكس استمرار اعتماد السوق الصينية على الإمدادات العراقية ضمن مزيج مصادرها المتنوعة للطاقة.

وتصدّرت روسيا قائمة أكبر موردي النفط إلى الصين بحصة بلغت 20% من وارداتها النفطية، تلتها السعودية في المرتبة الثانية بنسبة 14%، ثم إيران ثالثاً بحصة 11% من إجمالي الواردات.

وجاء العراق في المرتبة الرابعة بحصة 10%، ليبقى من أبرز موردي النفط للصين، فيما حلّت عُمان خامساً بنسبة 7%، تلتها الإمارات والبرازيل بحصة بلغت 6% لكل منهما.

كما شملت قائمة أكبر المصدّرين كلّاً من أنغولا بنسبة 5%، إلى جانب الولايات المتحدة وفنزويلا بحصة بلغت 2% لكل منهما من واردات الصين النفطية.