إقبال لافت على مكاتب الصرافة خلال حظر التجوال الكلي في ديرك

شفق نيوز/ شهدت مكاتب صرافة العملة حركة واقبالاً لافتاً في اسواق مدينة ديرك أقصى شمال وشرق سوريا.

وسمح اتحاد غرف التجارة في الادارة الذاتية، في ظلّ الحظر الكلي المفروض لمواجهة جائحة كورونا يوم الامس الاحد، لمكاتب الصرافة بالعمل ليوم واحد الإثنين 19-4-2021 من الساعة الـ 8.00 صباحاً وحتَّى الـ 3.00 عصرا.

وقال الصراف هوكر تمي من مدينة ديرك لوكالة شفق نيوز، "هناك إقبال لافت من المواطنين على المحل بعد حظر كلي دام ستة أيام، وهبوط الدولار الأمريكي وتحسن قليل في قيمة الليرة السورية، فقد سجل دولار امريكي واحد 2888 ليرة سورية.

وأكد تمي بأن المواطنين متقيدون بإجراءات الحظر من لبس الكمامات ولكنهم لا يطبقون قوانين التباعد الاجتماعي التي فرضتها هيئة الصحة في الإدارة الذاتية.

وفرضت الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حظراً كلياً على مناطقها كافة، من 13 نيسان الجاري ولمدة عشرة ايام، واستثنت من الحظر الكلي محال المواد الغذائية والخضروات.