إقبال المستثمرين على المخاطرة يدعم أسعار النفط

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط مستفيدة من أكبر تقدم أسبوعي لها منذ أوائل أبريل، ومواصلة ارتفاع تغطية المراكز المكشوفة، بدعم من مشاعر الإقبال على المخاطرة في الأسواق الأوسع.

واستقر خام "غرب تكساس الوسيط فوق 80 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ شهر، مع تسارع المكاسب بعد أن تجاوزت الأسعار متوسطها المتحرك لمدة 200 يوم. كما حصل النفط الخام على دعم من ارتفاع مؤشرات الأسهم، وسط ندرة إشارات العرض والطلب.

قالت ريبيكا بابين، كبيرة متداولي الطاقة في مجموعة "سي آي بي برايفيت ويلث غروب" (CIBC Private Wealth Group) إن "وضع النفط الخام تحسن من سياسة الأرض المحروقة إلى اللامبالاة، مما جعل الأسعار مستعدة للارتفاعات بناءً على مدخلات الاقتصاد الكلي، بدلاً من التحسينات البنيوية".

كما ساهمت إشارات الاقتصاد الكلي القوية في دعم الأسعار. كان أداء الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة أفضل من المتوقع، وتظهر المؤشرات الرئيسية أن التضخم يهدأ، على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يبقي أسعار الفائدة ثابتة، ويخطط لخفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2024.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة 3.9% الأسبوع الماضي، وهي أول زيادة أسبوعية منذ ما يقرب من شهر. كان الارتفاع مدفوعاً جزئياً بنوبة كبيرة من تغطية المراكز المكشوفة، مع انخفاض الرهانات الهبوطية الصريحة على مؤشر "برنت" العالمي بأكبر قدر منذ عام 2020.

بلومبرغ