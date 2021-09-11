قائمة بأغلى العلامات التجارية للمشروبات والغذاء في العالم

شفق نيوز/ على الرغم من الوباء، حاز عملاق الأغذية العالمي "نستلة" المركز الاول للعام 2021 وذلك في عامه الثالث على التوالي من النمو العضوي والربحية والعائد على رأس المال الاستثماري وفقا لـ Brand Finance Monitor Global .

وتعد حافظة "نستلة" أيضًا أغلى مجموعة أطعمة ومشروبات قيمة، حيث تبلغ قيمة العلامة التجارية الإجمالية 65.6 مليار دولار أمريكي.

وتأتي بعد "نستلة"، شركة "بيبسي" بقيمة تبلغ 59.280 مليار دولار، ومن ثم شركة "كوكا كولا" بقيمة 48.600 مليار دولار وجاءت رابعاً شركة "يونيليفر" البريطانية.

وتشمل منتجات الطعام والحلوى بقيمة مالية تبلغ 41.126 مليار دولار، وجاءت شركة مارس الامريكية خامساً بقيمة مالية بلغت 18.668 مليار دولار.

وتنشر وكالة شفق نيوز، قائمة بأسماء وعلامات الشركات العشرة الاعلى قيمة مالية على مستوى العالم وفقاً لموقع Brand Finance Monitor Global.