قانوني يرد على الحلبوسي: لا توجد دولة في العالم تتجرأ على إيقاف الرواتب

شفق نيوز/ صرّح الخبير القانوني علي التميمي، يوم السبت، بأن الدولة العراقية ملزمة بدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، ومواصلة الإنفاق العام حتى مع وجود حكومة تصريف الأعمال الحالية التي يترأسها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

يأتي هذا رداً ما قاله رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في وقت سابق من اليوم بأن "قانون الادارة المالية الذي سيستمر لإدارة الشؤون المالية في البلاد اضطرارا في حال عدم اقرار موازنة العام 2023 لن يسمح بأي إنفاق مالي إضافي مما سيجعل البلاد أمام ازمات اقتصادية كبيرة مرحلة من العام 2022".

وقال التميمي في بيان اليوم، إن "النص صريح وواضح في المادة ١٣ اولا من قانون الإدارة المالية والدين العام ٦ لسنة ٢٠١٩ في حالة تأخر اقرار الموازنة لغاية ٣١ كانون الاول يقوم وزير المالية بإصدار اعمام بالصرف بنسبة ١ على ١٢ من من مجموع نفقات الموازنة السابقة".

وأوضح أن هذا يعني يوجد استمرار قانوني بالصرف حتى لو استمر عدم اقرار الموازنة وتعتمد موازنة ٢٠٢١ وهذا هو السند القانوني لانه لا توجد دولة في العالم تتجرأ على ايقاف الرواتب والانفاق العام، وحتى مع حكومة تصريف الاعمال من أهم أولوياته صرف الرواتب".

وأردف بالقول إنه "لايمكن قراءة النص الوارد في المادة ١٣ بنظرة جامدة تبتعد عن الأبعاد التشريعية التي قصدها المشرع وهي لاتخفى عن القانوني الحذق حيث يفهم منها اعتماد النسب الشهرية لاقرب موازنة تم تشريعها وبالتاكيد هذا هو الأقرب للواقع انسجاما مع المواد ٣٠ و٣١ من الدستور بالزام الدولة بتوفير الرواتب والدخول حيث بدون ذلك تتلاشى الدولة ولاقيمة قانونية لوجودها"، مشيرا إلى أن "وجود الحكومة مقترن ومترافق مع وجود المرافق العامة ..التي اساس دوامها هي الرواتب".

وتابع بالقول "مرة أخرى يقول النص في المادة ١٣ من قانون الإدارة المالية والدين العام للسنة المالية السابقة اي التي سبقت تشريع قانون الموازنة وهذا لايعني السنة الملاصقة لها لان المهم هو وجود موازنة سابقة مشرعة سواء كانت سنتين او ثلاث، ولا اجتهاد في مورد النص".