قافلة من ناقلات النفط تغادر الخليج وتعبر مضيق هرمز

أفادت وكالة رويترز، يوم السبت، بأن قافلة من ناقلات النفط غادرت موانئ الخليج وعبرت مضيق هرمز بعد إعلان إيران إعادة فتحه، وسط تباين في الرسائل بين واشنطن وطهران حول شروط العبور.

ونقلت رويترز عن بيانات ملاحية بينها ما صدر عن موقع "مارين ترافيك" المتخصص بتتبع حركة السفن، أن ما لا يقل عن ست سفن، بينها ناقلات نفط وسفن شحن، عبرت مضيق هرمز للمرة الأولى منذ إعلان إيران رسميا إعادة فتحه أمس، عقب دخول وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ، مضيفة أن عددا من ناقلات الغاز بدأ أيضا بالمرور من الجانب الإيراني للمضيق.

وفي وقت قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الجمعة إن مضيق هرمز "بات مفتوحا لعبور السفن"، فيما شدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على أنه "مع استمرار الحصار لن يبقى مضيق هرمز مفتوحا"، موضحا أن حركة العبور ستكون "وفق المسار المحدد وبإذن من إيران".

كما نقل التلفزيون الإيراني عن متحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أن المضيق مفتوح فقط في ظل وقف إطلاق النار ووفق شروط، وأنه "لا يحق للسفن المرتبطة بقوى معادية" المرور عبره، في إشارة إلى أن طهران تربط حرية الملاحة فيه بسلوك خصومها واستمرار التهدئة.