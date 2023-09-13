فئة 100 دولار تقفز فوق 156 ألفاً مع إغلاق السوق في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الأربعاء، لتتجاوز 156 ألف دينار في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد، لتسجل 156100 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار صباح هذا اليوم 155300 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 157000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 156000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 156600 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 156500 دينار مقابل 100 دولار.