فئة 100 دولار ترتفع وتلامس 150 ألف دينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاربعاء، لتقترب من 1500 دينار للدولار الواحد في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 148100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الاسعار ليوم امس الثلاثاء 147600 دينار مقابل 100 دولار.

اما الاسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد استقرت حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان سجل سعر الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 148100 دينار، وسعر الشراء 148050 دينارا مقابل 100 دولار.