فئة 100 دولار ترتفع لتصل إلى 150 ألف دينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس، لتصل الى 1500 دينار مقابل الدولار في اسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 148850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الاسعار ليوم امس الاربعاء 148100 دينار مقابل 100 دولار.

اما الاسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان سعر الدولار سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 148800 دينار، وسعر الشراء 148750 دينارا مقابل 100 دولار.