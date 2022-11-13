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فئة 100 دولار تتعدى حاجز 148 ألف دينار في بورصة بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-13T10:33:29+0000
فئة 100 دولار تتعدى حاجز 148 ألف دينار في بورصة بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاحد، لتتجاوز حاجز 148 الف دينار مقابل 100 دولار في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلت ظهر اليوم سعر صرف بلغ 148200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما كانت الاسعار صباح اليوم الاحد 147750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  148750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

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