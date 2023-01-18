فئة 100 دولار تتخطى 161 الف دينار مع الإغلاق في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاربعاء، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 161400 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 160500 دينار عراقي لكل 100 دولار. واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 162000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 160000 دينار لكل 100 دولار اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 162000 دينار لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 161950 دينارا مقابل 100 دولار.