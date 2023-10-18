فئة 100 دولار تتخطى 160 الف دينار في أسواق بغداد وكوردستان

فئة 100 دولار تتخطى 160 الف دينار في أسواق بغداد وكوردستان
2023-10-18T07:21:39+00:00

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الامريكي ازاء الدينار العراقي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 160100 دينار أمام كل 100 دولار، فيما كانت الأسعار ليوم أمس الثلاثاء 158800 دينار .

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع  في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 161000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 159000 دينار لكل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ في محال الصيرفة سعر البيع 160700 دينار، وسعر الشراء 160600 دينار مقابل كل 100 دولار.

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