في 5 أيام.. مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال 5 أيام التي فتح بها المزاد خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال هذه الفترة مليار و 393 مليوناً و 968 الفاً و 342 دولاراً، بمعدل يومي بلغ 278 مليوناً و 793 ألفاً و 668 دولاراً، منخفضا عما سجله الأسبوع الذي سبقه حيث بلغ مليار و 434 مليونا و982 مليونا و 505 دولارات.

وكانت أعلى مبيعات للدولار يوم الاثنين خلال الاسبوع، حيث بلغت المبيعات فيه 290 مليوناً و 459 الفاً و512 دولاراً، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاربعاء في ذات الاسبوع، حيث بلغت المبيعات فيه 278 مليوناً و258 الفاً و 12 دولاراً.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي بلغت مليار و 337 مليوناً و 368 ألفاً و342 دولاراً، بنسبة ارتفاع بلغت 96% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 56 مليوناً و 600 الف دولار.