في 5 أيام.. المركزي العراقي يبيع أكثر من مليار دولار

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من العملة الصعبة (الدولار الأمريكي) خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار، وذلك في الأيام التي فتح بها المزاد.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي، ولمدة خمسة أيام من فتح المزاد، مبلغاً قدره مليار و 169 مليوناً و 32 ألفاً و884 دولاراً، بمعدل يومي بلغ 233 مليوناً و 806 آلاف و577 دولاراً، منخفضاً عن الأسبوع الذي قبله حيث بلغ مليارا و 396 مليوناً و 679 ألفاً و335 دولاراً.

وكانت أعلى مبيعات للدولار في يوم الخميس، حيث بلغت المبيعات 301 مليون و400 ألف و 898 دولاراً، بينما كانت أقل المبيعات في يوم الأحد، حيث بلغت 282 مليوناً و 64 ألفاً و 798 دولاراً.

وأشار مراسلنا إلى أن مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي بلغت ملياراً و122 مليوناً و 432 ألفاً و 884 دولاراً، بنسبة ارتفاع بلغت 96% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 46 مليوناً و600 ألف دولار.