في 2025.. نصيب المواطن العراقي يتجاوز 5000 دولار من الناتج المحلي

شفق نيوز/ حل العراق بالمرتبة التاسعة عربياً في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025، وذلك بحسب موقع Country Cassette الخاصة بجمع بيانات والإحصائيات الدولية.

وذكر الموقع، في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يقيس الناتج الاقتصادي للفرد في أي بلد، يعد مؤشرًا رئيسيًا على توزيع الثروة وجودة الحياة".

وأضاف أن "دولاً غنية مثل لوكسمبورغ وسويسرا وأيرلندا تتصدر القائمة، مما يدل على قوة اقتصاداتها المتقدمة وكفاءة أنظمتها"، مبيناً أن "العراق جاء بالمرتبة التاسعة عربياً من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغ 5668 دولار".

ولفت الموقع إلى أن "قطر احتلت المرتبة الاولى عربياً من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي حيث بلغ نصيب الفرد 71,653 الف دولار، تلتها الامارات ثانياً 51,294 الف دولار، ثم السعودية ثالثا 30,099 ألف دولار والكويت رابعاً 29,951 ألف دولار، والبحرين خامساً 28,857 الف دولار، وعمان سادساً 20,546 ألف دولار وليبيا سابعا 6,801 دولار، والجزائر ثامناً 5,691 دولار.

ويصف هذا المؤشر، الناتج المحلي الإجمالي للفرد بالأسعار الجارية، وبذلك تم تحويل الناتج المحلي الإجمالي أولاً من العملة الوطنية إلى الدولار الأمريكي بأسعار الصرف الحالية ثم قسمته على إجمالي عدد السكان.

والناتج المحلي الإجمالي، هو مقياس لإنتاجية الدولة، ويشير إلى القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة خلال فترة زمنية معينة.