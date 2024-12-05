في 2024.. الكوارث الطبيعية تسبب خسائر تجاوزت 310 مليارات دولار

شفق نيوز/ كشفت شركة "سويس ري" السويسرية العملاقة لإعادة التأمين، يوم الخميس، أن الكوارث الطبيعية تسببت بخسائر اقتصادية تقدر بنحو 310 مليارات دولار في كل أنحاء العالم هذا العام، بزيادة 6% عن العام 2023.

وذكرت الشركة أن الأضرار التي تغطيها شركات التأمين ارتفعت بنسبة 17% على أساس سنوي إلى 135 مليار دولار، خصوصاً مع الإعصارين المدمرين "هيلين" و"ميلتون" اللذين ضربا جنوب شرق الولايات المتحدة، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف.

وبالتالي، تكون التكاليف المترتبة على شركات التأمين تجاوزت عتبة 100 مليار دولار "للسنة الخامسة على التوالي" وفق ما قال بالز غروليموند، رئيس قسم تغطية الكوارث في الشركة السويسرية.

وأضاف في بيان أن هذه الزيادة في التكاليف تعزى جزئيا إلى تركز الأصول التي يؤمن عليها في المناطق الحضرية وزيادة تكاليف إعادة الإعمار لكن "تغير المناخ يؤدي أيضاً دوراً متزايداً".

وأشارت "سويس ري"، وهي شركة تأمين لشركات التأمين، خصوصاً إلى تزايد التكاليف المترتبة على الفيضانات، مع بلوغ خسائر التأمين منذ مطلع العام نحو 13 مليار دولار.

ومع إضافة إلى ما تسميه شركات التأمين الكوارث الناجمة عن النشاط البشري، مثل الحوادث الصناعية، يتوقع أن تصل الخسائر الاقتصادية في العام 2024 إلى 320 مليار دولار.