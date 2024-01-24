في 2023.. غرامات المركزي العراقي على مصارف وشركات صيرفة تقارب 141 مليار دينار

شفق نيوز/ كشف البنك المركزي العراقي، يوم الأربعاء، عن فرضه غرامات مالية على مصارف وشركات صيرفة تجاوزت 140 مليار دينار خلال السنة الماضية 2023.

وأظهر جدول للبنك، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال الأشهر 12 الماضية بلغت 140 ملياراً و924 مليوناً و318 ألفاً و901 ديناراً.

وبين أن "الغرامات شملت أيضاً 402 عقوبة إدارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال".

ووفقاً للجدول فإن شهر نيسان/ أبريل الماضي شهد أعلى معدل بالغرامات للمصارف والمؤسسات غير المالية حيث بلغت 17 ملياراً و440 مليوناً و383 ألفاً و447 ديناراً، بعقوبات إدارية بلغت 17 عقوبة، فيما شهد شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أقل معدل بالغرامات حيث بلغت 8 مليارات و337 مليوناً و645 ألفاً و628 ديناراً بـ8 عقوبات إدارية.

ولم يظهر الجدول أسماء المصارف التي تم فرض الغرامات عليها والعقوبات الإدارية.

وكانت رابطة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية قد انتقدت مطلع حزيران/ يونيو الماضي، قيام البنك المركزي العراقي بزيادة الغرامات على المصارف، مشيرة إلى أنها ستؤثر على ربحية المستثمرين في أسهم هذه المصارف.