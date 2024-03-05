في 2023.. العراق يُصدّر إلى أمريكا أكثر من 115 مليون برميل من النفط الخام ومشتقاته

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الثلاثاء، أن صادرات النفط الخام إلى الولايات المتحدة بلغت أكثر من 115 مليون برميل خلال العام الماضي 2023.

وقالت الادارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان العراق صدّر من النفط الخام ومنتجاته إلى أمريكا خلال العام الماضي بلغت نحو 115.263 مليون برميل.

وأضافت أن صادرات العراق من النفط ومشتقاته في شهر كانون الأول بلغت 6.922 ملايين برميل مرتفعة بـ1.571 مليون برميل عما سجلته في شهر تشرين الثاني الذي بلغت فيه 5.351 ملايين برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات أوبك من النفط الخام ومنتجاته الى أمريكا خلال 12 شهرا بلغت 489.69 مليون برميل حيث تصدرت السعودية أعلى معدل صادرات الى امريكا حيث بلغت ملياراً و476 مليونا و373 ألف برميل خلال المدة الزمنية ذاتها.