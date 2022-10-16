في 2022.. التضخم السنوي للعراق يبلغ 4.5% وخبير يلقي باللائمة على "العقارات"

شفق نيوز/ توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ التضخم السنوي للعراق 4.5% خلال عام 2022، مبينا أن أعلى تضخم سنوي من بين الدول العربية سيشهده السودان، فيما اعتبر خبير اقتصادي ان ارتفاع اسعار العقارات عامل رئيسي للتضخم في العراق.

وقال الصندوق في تقرير له لشهر تشرين الاول واطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ انه من المتوقع أن "يبلغ معدل التضخم السنوي في العراق في العام 2022 4.5% انخفاضا من 6.4% في 2021".

واضاف انه من "المتوقع أن تواصل معدلات التضخم ارتفاعها في الدول العربية خلال عام 2023، على أن تكون الأعلى في السودان بمتوسط معدل تضخم سنوي يصل إلى 76.9 %، واليمن في المرتبة الثانية بمعدل 17.1%، بينما تأتي مصر في المرتبة الثالثة بمعدل 12%"، مبينا ان "لبنان لم يتم إدراجها في الجدول التي تواجه أعلى معدل تضخم في العالم".

واشار الى ان "اقل تضخم سنوي من المتوقع ان تشهده الدول العربية هي السعودية وبمعدل يبلغ 2.2% تليه الكويت وبمعدل يبلغ 2.4 % ومن ثم الأردن بمعدل 3%".

من جهته؛ يقول الخبير الاقتصادي محمد الحسني في حديث لوكالة شفق نيوز ان "ارتفاع اسعار العقارات في العراق يعتبر من أهم العوامل الرئيسية وراء ارتفاع التضخم في العراق بجانب أسعار المواد الغذائية التي تأتي بالمرتبة الثانية".

واضاف الحسني ان "هناك ارتفاعا شهده العراق منذ عامين بأسعار العقارات وبنسبة تجاوزت 50 %"، مبينا أن "القروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية لشراء وحدات سكنية ساهمت في رفع أسعار المنازل وبالخصوص في العاصمة بغداد".