في يوم واحد.. العراق يخسر 27 مليار دينار في مزاد العملة

شفق نيوز/ كشف نائب رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي خالد الجشعمي، يوم الاثنين، أن خسارة العراق من مزاد العملة فقط لهذا اليوم بلغت اكثر من ٢٧ مليار دينار.

وقال الجشعمي في تغريدة له، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "خسارة الدولة العراقية من مزاد بيع العملة سيء الصيت بسبب سياسات البنك المركزي ومحافظه بالوكالة بلغت لهذا اليوم فقط سبعة وعشرون مليارا وستمائة مليون دينار".

وأضاف "لم اشهد جرأة على السرقة وهدر للمال العام كهذه، متسائلا "اين انتم يا دولة رئيس الوزراء من تصرفات محافظكم الذي عينتموه بالوكالة خلافا للشروط القانونية، أيعقل ان البنك المركزي يبيع الدولار الى المصارف الاهلية بسعر .۱۱۹ دينار للدولار الواحد واليوم سعره في السوق .۱۳۱ دينار".

وتابع الجشعمي "ما هذه المهزلة، ما هذا الاستهتار بمقدرات الشعب وخيراته".

وارتفعت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد بشكل متسارع اليوم الاثنين 14 كانون الاول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت ظهر هذا اليوم، 132000 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 132000 دينار مقابل 100 دولار.

وسجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد صباح هذا اليوم 128200 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 133000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 131000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

وعزا بعض اصحاب المكاتب هذا الارتفاع بسعر الدولار بشكل سريع الى الاشاعات المتداولة بسعي البنك المركزي لتثبيت سعر الدولار على 130 الف دينار لكل 100 دولار.