في يوم.. تحويل نحو 200 مليون دولار من مزاد العملة الى الخارج

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار اليوم الثلاثاء، لتتجاوز 260 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 263 مليونا و847 الفا و470 دولارا أمريكيا مقارنة بيوم امس الاثنين التي بلغت 221 مليونا و443 الفا و250 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان نسبة 67% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 197 مليونا و997 الفا و 470 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 65 مليونا و850 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 33 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و26 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 295 شركة توسط.