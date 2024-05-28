في يوم.. المركزي العراقي يبيع أكثر من 283 مليون دولار في مزاد العملة

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، يوم الثلاثاء، أكثر من 283 مليون دولار في مزاد بيع العملة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع في مزاده اليوم 283 مليوناً و73 ألفاً و871 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات التي بلغت 261 مليوناً و993 ألفاً و871 دولاراً، مرتفعة بنسبة 94% عن المبيعات النقدية البالغة 21 مليوناً و80 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 6 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 7 مصارف، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 176 شركة.