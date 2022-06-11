في أيار.. امتثال اوبك يرتفع الى 182% والعراق يعجز عن بلوغ حصته المقررة

شفق نيوز/ انتعش إنتاج النفط الخام من أوبك وحلفائها بقيادة روسيا بشكل متواضع في ايار، لكنه لا يزال أقل بكثير من حصصه الجماعية مما رفع امتثاله الى 182%، في حين لم يصل العراق لحصته المقررة وفقا لمسح أعده S&P Global Commodity Insights.

ووجد المسح الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) البالغة 13 عضو ضخت 28.62 مليون برميل يوميا في أيار بانخفاض 180 ألف برميل في اليوم عن نيسان، في حين أضافت تسع دول أخرى شريكة مع مجموعة المنتجين 13.08 مليون برميل في اليوم، بزيادة قدرها 300 ألف برميل في اليوم، بقيادة روسيا وكازاخستان، مما يعني أن هناك زيادة بمقدار 120 ألف برميل.

ولكن مع ارتفاع حصص الإنتاج شهريًا بموجب اتفاقية أوبك + ، فإن المجموعة لم تقدم هدفها بمقدار 2.616 مليون برميل في اليوم ، مما ادى الى الامتثال بنسبة عالية تبلغ 182.5٪ ، وفقًا لحسابات ستاندرد آند بورز جلوبال.

واشارت الى ان العراق لم يصل الى حصته الانتاجية المقررة في اوبك حيث بلغ انتاجه لشهر ايار 4.390 مليون برميل يوميا مقارنة بـ 4.420 مليون برميل يوميا في نيسان، في حين بلغت حصته المقررة في اوبك لشهر ايار 4.461 مليون برميل يوميا، مما رفع امتثال العراق الى 120.8%.

وذكر تقرير لمنصة Oil Price أن العراق لا يتمكن حاليًا إلا من إنتاج حوالي 4.1 - 4.3 ملايين برميل يوميًا، إلا أن هذا النقص يُعزى إلى حد كبير إلى انقطاع الحقول في الجنوب لأسباب تتعلق بالصيانة، وعلى الأخص توقف حقل غرب القرنة 2 البالغ 400 ألف برميل يوميًا لمدة 12 يومًا من الصيانة، وإلى استمراره في تطوير العمل الجاري على البنية التحتية للتصدير.