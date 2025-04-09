في أول رد.. الاتحاد الأوروبي يفرض ضرائب "انتقامية" على الواردات الأمريكية

شفق نيوز/ أعلنت دول الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء فرض رسوم جمركية "انتقامية" أولية تتراوح بين 10% و25% على الواردات الأمريكية تُطبق الأسبوع المقبل، وفق المفوضية الأوروبية.

ويشمل ذلك فرض رسوم خاصة على سلع مثل الجينز والدراجات النارية الأمريكية، فيما تم إزالة الويسكي والمشروبات الكحولية الأخرى الأمريكية من القائمة المقترحة للمفوضية.

ومن المقرر فرض رسوم جمركية مضادة إضافية في منتصف آيار/ مايو المقبل ونهاية العام، ستشمل منتجات مثل لحوم البقر والدواجن والفواكه الحمضية مثل البرتقال والغريب فروت، وفرض رسوم جمركية إضافية على المكسرات وفول الصويا في أوائل كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وتأتي الرسوم الجمركية التي تمت الموافقة عليها اليوم الأربعاء رداً على الرسوم الأمريكية التي تم فرضها على واردات الصلب والألومنيوم منذ نحو شهر.

ووفقاً لحسابات الاتحاد الأوروبي، تطال الإجراءات الأمريكية صادرات بقيمة 26 مليار يورو (28.8 مليار دولار).

وذكرت مصادر في الاتحاد الأوروبي أن التدابير التي فرضتها بروكسل تستهدف سلعاً تقدر قيمتها بنحو 21 مليار يورو.