في نوفمبر.. إيرادات الضرائب تمدّ خزينة العراق بـ620 مليار دينار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية العراقية يوم الاثنين تحقيق إيرادات مالية بلغت نحو 620 مليار دينار من الضرائب في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري بزيادة 400 مليار مقارنة بإيرادات الشهر ذاته عام 2019.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الهيئة العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية إيرادات مالية بلغت نحو 620 مليار دينار لشهر تشرين الثاني 2020".

وأضافت أن "الهيئة العامة للضرائب عملت على تقديم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة لغرض استحصال المبالغ من قبل المكلفين مما ساهمت هذا الخطوات والاجراءات المتبعة من ارتفاع نسب الايرادات المتحقق للخزينة من قبل الهيئة".

وأشارت المالية إلى أن "الهيئة حققت مبالغ تجاوزت 230 مليار دينار ضمن نظام المدفوعات والتي ستدخل ضمن ايرادات كانون الاول المقبل".

وقالت إن "إيرادات الضرائب حققت زيادة بمقدار 400 مليار دينار مقارنة مع شهر تشرين الثاني عام 2019 الذي سجل إيرادات بقيمة 206 مليارات".