في مقدمتها العراق .. إيران: حجم التبادل التجاري مع الدول المجاورة بلغ قرابة 60 مليار دولار

شفق نيوز/ أعلنت لجنة العلاقات الدولية والتنمية التجارية لغرفة الصناعة والتعدين والتجارة الايرانية، يوم السبت، أن حجم التبادل التجاري بين بلدها و15 دولة مجاورة بلغ 58 مليار و843 مليون دولار خلال العام الايراني المنصرم (انتهى في 20 آذار/ مارس الماضي)، عادةً العراق في مقدمة تلك الدول.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية عن المتحدث باسم اللجنة روح الله لطيفي قوله ان: العام الماضي شهد تبادل قرابة 96 مليون و767 ألفا و117 طنا من السلع والبضائع بين ايران و15 دولة مجاورة وهذا الحجم يظهر نموا بمقدار 14/4 بالمئة قياسا مع العام الذي سبقه.

وأضاف ان التجارة غير النفطية بين ايران وهذه الدول في العام الماضي شهدت تفوق حجم التصدير على حجم الاستيراد حيث بلغت قيمة الصادرات 30 مليارا و537 مليونا و406 آلاف و659 دولارا، فيما بلغت قيمة الواردات 28 مليارا و305 مليونا 793 الفا و797دولارا.

كما أشار لطيفي إلى أن 52 بالمئة من حجم التجارة بين ايران وهذه الدول الـ 15 هي للتجارة غير النفطية وان العراق في مقدمة الدول المستوردة من ايران تليه تركيا والإمارات وافغانستان وباكستان.