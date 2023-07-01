في مقدمتها العراق .. كوردستان إيران تُصدّر سلعاً بقيمة 200 مليون دولار لخمس دول

شفق نيوز/ صرّح طه سميعي مساعد الشؤون التجارية وتطوير التجارة بالادارة العامة للصناعة والمناجم والتجارة في محافظة كوردستان الإيرانية، يوم السبت، بأن المحافظة صدرّت سلعاً بقيمة مالية تجاوزت 200 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر لعدة دول في مقدمتها العراق.

ونقلت وكالة "فارس" شبه الرسمية الإيرانية عن سميعي قوله، انه تم تصدير 218 مليونا و 540 ألف دولار من جميع أنواع البضائع إلى الخارج عبر حدود المحافظة في الاشهر الثلاثة الاولى من العام الايراني الجاري (بدأ في 21 مارس 2023).

وعن أهم السلع التي صدّرتها المحافظة، ذكر سميعي: هي المنتجات الزراعية والبستنة 61٪ والمنتجات الكيماوية والمعدنية 19٪ والمنتجات الصناعية 20٪ ، مردفا بالقول، إن هذه السلع تم تصديرها الى العراق وتركيا وسوريا والهند.

كما نوه إلى أن، واردات محافظة كوردستان خلال هذه المدة بلغت 72 مليوناً و 102 ألف و 477 دولاراً.

وأوضح سميعي أن سبائك الألومنيوم ، قصاصات الألمنيوم ، شرائح الفيلم وقطع غيار العبوات من بين السلع المستوردة الرئيسية إلى المحافظة، مشيراً إلى أن العراق والصين والإمارات وتركيا وألمانيا من بين البلدان الرئيسية المستورد منها.

وتابع المسؤول الإيراني بالقول، إن حجم مبادلات الترانزيت في الاشهر الثلاثة الاولى من هذا العام الايراني الحالي عبر حدود محافظة كوردستان بلغ 987 مليونا و 431 الفا و 491 دولارا.