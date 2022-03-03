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في مزاد اليوم.. ارتفاع مبيعات البنك من الحوالات وانخفاض البيع النقدي للدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-03T10:58:02+0000
في مزاد اليوم.. ارتفاع مبيعات البنك من الحوالات وانخفاض البيع النقدي للدولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الحوالات الخارجية على حساب المبيعات النقدية للدولار في مزاد اليوم الخميس.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، استقرارا في مبيعاته من الدولار لتصل إلى 137 مليونا و900 الف دولار أمريكي غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان الحوالات الخارجية لأغراض تعزيز الارصدة في الخارج ارتفعت بشكل كبير مقارنة بالمبيعات النقدية حيث بلغت هذه الحوالات 120 مليونا و 800 الف دولار، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 17 مليوناً و100 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 19 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و11 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 55 شركة توسط

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