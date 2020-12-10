في محطة ببغداد.. توليد الكهرباء يكلف 98 دولاراً في الساعة

شفق نيوز/ كشفت وزارة الكهرباء، الخميس، عن تكلفة مرتفعة لتوليد الطاقة الكهربائية في محطة بسماية الغازية جنوب شرق بغداد في الساعة الواحدة، والتي تستند بالدرجة الأساس على الغاز الإيراني المستورد.

ويساهم الغاز المستورد من إيران، بتشغيل محطات كهربائية عراقية ترفد المنظومة بما يقارب من 3300 ميغاوات.

وتشير بيانات شركة بريتش بتروليم البريطانية إلى أن العراق يشتري الغاز الإيراني بسعر 11.23 دولاراً لكل ألف قدم مكعب، مقارنة بنحو 6.49 دولاراً تدفعها الكويت لشراء الغاز المسال. ويقول تقرير لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن العراق يبدد حاليا ما يقرب من 2.5 مليار دولار سنويا نتيجة حرقه الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط والذي يصل إلى 1.55 مليار قدم مكعب يوميا أي ما يعادل 10 أضعاف الكمية المستوردة من إيران.

إلا أن مصدراً في شركة الإنتاج الكهربائية للمنطقة الوسطى كشف لوكالة شفق نيوز، إن سعر ميغاواط MW من المستثمر لمحطة بسماية الغازية ولمدة ستين دقيقة حسب التحميل الموجود يصل إلى 41 دولاراً، أما سعر الوقود الغاز الإيراني حالياً 57$"، مشيراً إلى أن "تكلفة توليد الطاقة الكهربائية إجمالياً يصل إلى 98 دولارا للساعة الواحدة".

واضاف انه "بسبب تكلفة الغاز المستورد الإيراني نطلب من مديرية الانابيب النفطية التابعة لوزارة النفط بمد خط غاز لمحطة البسماية من اليوسفية أو حقل الاحدب او مصفى الدورة"، لافتا إلى أن "تكلفة الغاز المحلي يبلغ بحدود 12 دولارا في الساعة الواحدة".

وأوضح المصدر، انه "في حال الاستجابة للطلب من قبل وزارة النفط فإنه يصبح سعر إجمال الميغاواط هو 53 دولاراً في الساعة الواحدة، بالتالي يمكن تحويل الغاز الإيراني إلى أي محطة أخرى لحين انتهاء العقد مع الجانب الإيراني".

وبين المصدر في وزارة الكهرباء، انه "يمكن الاستفادة من مبلغ الفائض بين الغاز المحلي والإيراني لمد أنابيب الغاز لمحطة البسماية".

ومؤخراً أعلن وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، توقيع عقد مدته عامين لتصدير الكهرباء إلى العراق.

وأضاف وزير الطاقة الايراني، أن "إيران تلقت مؤخراً نحو 400 مليون دولار، وهو مبلغ يعادل نصف مستحقاتها من بيع الكهرباء للعراق".

وتزود طهران العراق بالكهرباء بواقع 1200 ميغاوات عبر أربعة خطوط؛ هي خط (خرمشهر - البصرة)، و(كرخة - العمارة)، و(كرمنشاه – ديالى)، و(سربيل زهاب – خانقين).

ويبلغ إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية وفقا لوزارة الكهرباء 13500 ميغاوات، ويخطط لإضافة 3500 ميغاوات خلال العام الحالي، عبر إدخال وحدات توليد جديدة إلى الخدمة؛ إلا أن التقديرات تشير لحاجة البلد لأكثر من 20 ألف ميغاواط.