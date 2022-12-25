في كركوك.. مخاوف الجفاف تلغي الزراعة الديمية والامطار تنهي "حرب المياه" الداخلية والخارجية

شفق نيوز/ كشف اتحاد الجمعيات الفلاحية في كركوك، يوم الاحد، عن الغاء الزراعة الديمية للموسم الشتوي بسبب مخاوف وتحذيرات من الجفاف، فيما أنهت الامطار التي هطلت على العراق "حرب مياه داخلية وخارجية".

وقال رئيس الاتحاد محمود العزي، لوكالة شفق نيوز، ان "الامطار انجزت مراحل متقدمة من الخطط الشتوية وانقذتها بشكل كبير وأنهت صفحة الجفاف بشكل عام في عموم المحافظة، حيث ارتفعت الايرادات المائية في الانهر والجداول وسد الدبس في المحافظة".

واشار الى "إلغاء الزراعة الديمية التي تعتمد على مياه الامطار للسقي في عموم كركوك بسبب تحذيرات رسمية بموسم جفاف مماثل للاعوام الاخيرة وتخوف المزارعين من خسائر مادية جسيمة".

واعتبر العزي ان "تساقط موجات الامطار الغزيرة بمثابة نهاية لحرب المياه التي تشنها دول الجوار واطراف داخلية في العراق طيلة مواسم انخفاض مناسيب المياه (الصيهود) خلال الاعوام الاخيرة"، داعيا الى استغلال ايرادات الامطار وتخزينها "وتفادي كارثة الاعوام الثلاثة الاخيرة".

وشهدت عموم المحافظات العراقية موجات امطار غزيرة خلال الموسم الشتوي حالي لا سابق لها منذ اكثر من عامين رغم تنبؤات الجفاف وانحسار الامطار بشكل مبكر.

ويرى مراقبون ملف ادارة الموارد المائية "فاشلا" ودون تخطيط او سياسات ناجعة تضمن تأمين المياه للقطاع الزراعي والاغراض الاساسية، الى جانب اخفاق الحكومات المتعاقبة في ادارة ازمة المياه الاقليمية مع دول الجوار.