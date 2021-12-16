في أكبر تراجع لها.. العملة التركية تكسر حاجز 15 ليرة أمام الدولار

شفق نيوز/ تراجعت قيمة الليرة التركية التي تشهد انهيارًا حادًا منذ أسابيع، إلى مستوى قياسي، يوم الخميس، لتكسر حاجز 15 ليرة مقابل الدولار، قبل ساعات من قرار مرتقب للمصرف المركزي بشأن معدّلات الفائدة.

ومنذ الأول من يناير، حين كانت قيمتها 7,43 ليرات مقابل الدولار الواحد، خسرت العملة التركية أكثر من 49 في المئة من قيمتها مقابل العملة الخضراء، من بينها 30 في المئة في شهر نوفمبر وحده.

وفي وقت تجاوزت نسبة التضخّم في نوفمبر الـ21 في المئة على أساس سنوي، رفض الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، رفع معدّلات الفائدة وتعديل سياسته المالية.

ومن المتوقع أن يعلن المصرف المركزي التركي، في وقت لاحق من اليوم الخميس، قراراً بشأن معدّل الفائدة الرئيسي.