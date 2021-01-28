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في قطاع نفط كركوك.. ضبط تلاعب بقيمة مليار دينار شهرياً

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-28T17:21:08+0000
في قطاع نفط كركوك.. ضبط تلاعب بقيمة مليار دينار شهرياً

شفق نيوز/ كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة يوم الخميس عن ضبط مسؤولين في شركة نفط الشمال؛ لقيامهم بالتلاعب في تقارير رسميَّةٍ؛ بغية صرف أكثر من مليار دينار شهرياً خلافاً للقانون.

الدائرة أكَّدت قيام فريق عمل مكتب تحقيق كركوك بضبط (رئيس شعبة متعهدي الحماية ومسؤول وحدة التجاوزات) في شركة نفط الشمال؛ لتلاعبهما في تقارير زيارة مواقع مُتعهِّدي حماية الأنابيب والآبار النفطيَّة؛ بغية صرف مبالغ ماليَّةٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.

وبينت الدائرة في بيان لهيئة النزاهة ورد لوكالة شفق نيوز، أن الشركة قامت بإبرام عقودٍ مع أكثر من (4000) شخصٍ باسم متعهدي الحماية؛ لغرض حماية الأنابيب لقاء مبالغ تصل إلى أكثر من (1,200,000,000) مليار دينارٍ تُصرَفُ لهم شهرياً.  

وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، تمكَّن فريق عمل المكتب، الذي انتقل إلى المديريَّة العامَّة لتربية كركوك، من ضبط الأوليَّات الخاصَّة بمشروع عقدٍ أبرمته المديريَّة مع الشركة العامَّة لتجارة السيَّارات والمكائن، مُشيرةً إلى وجود شبهات فسادٍ  تمثلت باتباع أسلوب الشراء المُباشر، وعدم إعداد دراسةٍ بالحاجة الفعليَّة، وفق البيان.

وقال إن "الفريق قام، في عمليَّةٍ ثالثةٍ، بضبط الأوليَّات الخاصَّة بعقد تجهيز خدمة الإنترنيت المُبرم بين رئاسة جامعة كركوك مع أحد المكاتب الأهليَّة؛ للاشتباه بمخالفته تعليمات الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء التي نصَّت على قيام الدوائر الحكوميَّة بالتعاقد مع وزارة الاتصالات بصدد تجهيز خدمة الإنترنيت".

وأوضحت الدائرة تنظيم محاضر رسميَّةٍ بالعمليَّات التي تمَّت وفقاً لمُذكّرات ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على السيِّد قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيف أحد المتهمين في العمليَّة الأولى، وإصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المُتَّهم الثاني، وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

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