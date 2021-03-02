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في قائمة ضمن امريكا وايران واسرائيل.. العراق أكثر دول العالم استيراداً للحلويات التركية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-02T05:56:27+0000
في قائمة ضمن امريكا وايران واسرائيل.. العراق أكثر دول العالم استيراداً للحلويات التركية

شفق نيوز/ اعلنت جمعية مصدري الحبوب والبقوليات الزيتية في بحر ايجة، يوم الثلاثاء، ان العراق جاء بالمرتبة الأولى أكثر الدول استيرادا للحلويات التركية.

وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية مصطفى ترسي في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "قطاعنا ساهم بمبلغ 7.3 مليار دولار في الاقتصاد التركي خلال العام الماضي 2020"، مبينا "لدينا مجموعة واسعة من المنتجات التي يتم تصديرها للخارج من الحبوب والطحين والحلويات ومنتجات الشوكولاتة إلى جانب الزيوت النباتية والتوابل".

واضاف تيرسي "أن صادراتنا من الحلويات بلغت ملياراً و276 مليون دولار"، مبينا ان "الحلويات التركية صُدرت إلى 185 دولة حول العالم".

واشار الى ان "العراق احتل المرتبة الاولى اكثر الدول استيرادا للحلويات خلال عام 2020 وبمبلغ بلغ 153 مليون دولار، وجاءت الولايات المتحدة الامريكية في المرتبة الثانية بـ 143 مليون دولار، وإيران بـ 52 مليون دولار، تلتها إسرائيل بـ 49 مليون دولار والمملكة المتحدة بـ 48 مليون دولار".

 

 

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